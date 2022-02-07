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Міс Україна Всесвіт Анна Неплях захопила мережу ідеальними формами у білизні

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Анна Неплях - фото 1
Анна Неплях / instagram

Переможниця конкурсу Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях поділилася новим контентом. Цього разу дівчина вирішила похвалитися ідеальною фігурою.

В інстаграмі красуня похвалилася сексі-кадрами.

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До слова, Анна зображена на фотографіях у чорній спокусливій, але водночас стриманій білизні, яка вдало підкреслила її ідеальну фігуру. Також знаменитість одягла взуття на підборах, а у руці дівчина тримала червону троянду.

Неплях вирішила ніяк не підписувати фото, позначивши тільки фотографа і візажиста, які працювали над знімками. Замість дівчини знімки прокоментували її шанувальники, засипавши дівчину безліччю компліментів!

Гортайте галерею:

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