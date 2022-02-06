Красуня Олівія Матерс розбурхала сонячним відео у басейні

Відома модель Олівія Матерс знову опинилась в центрі уваги мережі, а все через ефектні кадри у звабливому купальнику. Порція літа і краси!

25-річна австралійська блогерка та модель Олівія Матерс підкорює серця прихильників не лише у яскравих зйомках, а й на своєму профілі в інстаграмі. Тут за чарівною дівчиною стежать більше як 650 тисяч користувачів, пише Радіо MAXIMUM.

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Зараз Олівія насолоджується можливістю ходити майже без одягу, тож не дивно, що на нових кадрах модель позує лише у ледь помітному купальнику. Якщо хтось і міг підозрювати Матерс у використанні фотошопу, то після цього відео про це можна забути. "Літо - це єдине, що мені потрібно", - відзначила красуня.

instagram.com/olivia.mathers

instagram.com/olivia.mathers

instagram.com/olivia.mathers

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