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Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото

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Столицю Хорватії сколихнув потужний землетрус - фото 1
Столицю Хорватії сколихнув потужний землетрус / gettyimages

Хорватську столицю Загреб зранку сколихнули відразу два землетруси. Внаслідок цього центр міста добряче поруйнувався. Дивіться моторошні фото.

Європейський середземноморського сейсмологічного центр повідомив, що епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за 7 кілометрів на північ від Загреба, на глибині 10 кілометрів.

І ще: Камера Tesla зняла землетрус

Буквально через пів години місто сколихнув ще один землетрус магнітудою 5,0 бала. Внаслідок цього впала частина верхівки південної вежі центрального собору Загребу. Деякі райони столиці залишилися без води та світла.

Користувачі мережі активно діляться світлинами наслідків землетрусу. Від цих фото іде мороз по шкірі:

Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393513
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393514
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393515
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393516
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393517
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393518
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393519
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393520
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393521

Постраждав також гостіпаль у Загребі. На фото видно, як люди намагаються винести з будівлі немовлят і пацієнтів:

Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393510
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393509
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393511
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393508
Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото - фото 393507

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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