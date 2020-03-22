Наслідки землетрусу у столиці Хорватії: моторошні фото

Хорватську столицю Загреб зранку сколихнули відразу два землетруси. Внаслідок цього центр міста добряче поруйнувався. Дивіться моторошні фото.

Європейський середземноморського сейсмологічного центр повідомив, що епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за 7 кілометрів на північ від Загреба, на глибині 10 кілометрів.

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Буквально через пів години місто сколихнув ще один землетрус магнітудою 5,0 бала. Внаслідок цього впала частина верхівки південної вежі центрального собору Загребу. Деякі райони столиці залишилися без води та світла.

Користувачі мережі активно діляться світлинами наслідків землетрусу. Від цих фото іде мороз по шкірі:

To all my friends in #Zagreb please take care.

5.3 #earthquake this morning & this just sent to me!

Let me know your safe if you can

Sending love. pic.twitter.com/H3A1FRxhrY — Anthony Posa (@AntsPosa) March 22, 2020

Постраждав також гостіпаль у Загребі. На фото видно, як люди намагаються винести з будівлі немовлят і пацієнтів:

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