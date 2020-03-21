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Камера Tesla зняла землетрус

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Tesla - фото 1
Tesla / knife

Вбудований в електромобіль реєстратор TeslaCam зафіксував землетрус, який відбувся напередодні в американському місті Солт-Лейк-Сіті в штаті Юта. Відео було опубліковано в YouTube.

На кадрах видно, як раптово припарковані авто почали сильно розгойдуватися і блимати фарами. Потім на асфальті з'явилися тріщини. Відзначається, що в той момент стався землетрус, а підземні поштовхи сягали магнітуди у 5,7 бала.

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Камерами оснащені всі електромобілі Tesla. Камери, розташовані на задніх крилах по обидві сторони від машини, на лобовому склі і на кормі, виконують функцію вбудованого реєстратора.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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