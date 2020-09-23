Корисні функції Android, які полегшать життя

Як використовувати більше можливостей гаджетів на Android та спростити собі життя? Зібрали кілька крутих функцій ОС Android, про які варто знати кожному.

Операційна система Android вперше вийшла у світ ще 23 вересня 2008, а за 12 років встигла стати однією із найпопулярніших серед користувачів. Перша версія мала прекрасну назву Astroboy, але за кілька років кожна нова отримувала не лише новенькі функції, а й найменування у стилі десертів.

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Всі "смачні" версії намагаються полегшити роботу для користувачів, але про деякі функції власники гаджетів на Android і досі не знають. Розповідаємо про кілька крутих фішок, які дозволять полегшити та зробити приємнішим користування смартфоном.

Темний режим

Якщо ви сова і страждаєте від світла гаджетів ввечері, то на допомогу приходить не лише автояскравість. У налаштуваннях екрану можна обрати темну тему (за режимом або замість світлої на постійній основі), яка не лише дозволить очам відпочити, а й зекономить заряд батареї. Також бонусом є те, що вона автоматично переводить у темний режим всі можливі додатки.

Легкий доступ до Wi-Fi через QR-код

Якщо до вас додому прийшли гості, а озвучувати сто разів по буквах та цифрах пароль до Wi-Fi не хочеться, то є значно простіший варіант. Достатньо просто використати смартфон, де вже збережено всі паролі та поділитись QR-кодом. Так можна не лише зекономити час, а й залишити свій таємний ключ у секреті.

Таємне листування

Тут родзинка не у якомусь круто месенджері, а у сповіщеннях. Звісно ж, це дуже зручно, коли ви бачите початок тексту повідомлень, адже стає зрозуміло, чи важливі вони і що від вас хочуть. Але є один нюанс: люди поряд також можуть це побачити. Тому достатньо змінити у налаштуваннях сповіщень варіант демонстрації.

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