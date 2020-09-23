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Корисні функції Android, які полегшать життя

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Корисні функції Android - фото 1
Корисні функції Android

Як використовувати більше можливостей гаджетів на Android та спростити собі життя? Зібрали кілька крутих функцій ОС Android, про які варто знати кожному.

Операційна система Android вперше вийшла у світ ще 23 вересня 2008, а за 12 років встигла стати однією із найпопулярніших серед користувачів. Перша версія мала прекрасну назву Astroboy, але за кілька років кожна нова отримувала не лише новенькі функції, а й найменування у стилі десертів.

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Всі "смачні" версії намагаються полегшити роботу для користувачів, але про деякі функції власники гаджетів на Android і досі не знають. Розповідаємо про кілька крутих фішок, які дозволять полегшити та зробити приємнішим користування смартфоном.

Темний режим

Якщо ви сова і страждаєте від світла гаджетів ввечері, то на допомогу приходить не лише автояскравість. У налаштуваннях екрану можна обрати темну тему (за режимом або замість світлої на постійній основі), яка не лише дозволить очам відпочити, а й зекономить заряд батареї. Також бонусом є те, що вона автоматично переводить у темний режим всі можливі додатки.

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Легкий доступ до Wi-Fi через QR-код

Якщо до вас додому прийшли гості, а озвучувати сто разів по буквах та цифрах пароль до Wi-Fi не хочеться, то є значно простіший варіант. Достатньо просто використати смартфон, де вже збережено всі паролі та поділитись QR-кодом. Так можна не лише зекономити час, а й залишити свій таємний ключ у секреті.

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Таємне листування

Тут родзинка не у якомусь круто месенджері, а у сповіщеннях. Звісно ж, це дуже зручно, коли ви бачите початок тексту повідомлень, адже стає зрозуміло, чи важливі вони і що від вас хочуть. Але є один нюанс: люди поряд також можуть це побачити. Тому достатньо змінити у налаштуваннях сповіщень варіант демонстрації.

Корисні функції Android, які полегшать життя - фото 426917

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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