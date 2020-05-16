У Volvo розповіли, як коронавірус вплине на вибір автомобілів у майбутньому

Головний виконавчий директор Volvo Хокан Самуельсон поділився своїми міркуваннями про те, як зміниться автомобільний ринок після закінчення пандемії COVID-19. Він вважає, що викликаний інфекцією "струс" прискорить масовий перехід на електромобілі, зробивши їх популярнішими.

Люди у великих містах відмовляться від особистих автомобілів, а сервісів підписки стане більше. Принаймні у цьому впевнений виконавчий директор Volvo.

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Самуельсон переконаний, що на ринку епохи постпандемії будуть панувати електрокари, але топ-менеджер не пояснює, чому робить такий висновок. "Електрифікація прискориться, – наводить слова Хокана CGTN. – Наївно вважати, що через кілька місяців все знову повернеться на круги своя і покупці прийдуть в шоуруми з проханням продати їм дизельну машину – вони будуть просити більше електромобілів. І так буде відбуватися все частіше".

Мабуть, глава Volvo розраховує на підтримку з боку урядів різних країн, адже далі він каже, що "владі потрібно витрачати гроші на просування нових технологій, а не старих".

Зауважимо, що зараз у Volvo є тільки один електромобіль – Volvo XC40 Recharge P8 AWD. Компактний кросовер отримав два електромотори з комбінованою віддачею 408 кінських сил і 660 Нм крутного моменту, а також тягову батарею на 78 кіловат-годин. Пробіг на одній зарядці – "понад 400 кілометрів".

Поки у Volvo є тільки один електромобіль

Також Самуельсон вважає, що зміниться сама форма володіння автомобілем: люди частіше будуть відмовлятися від покупки особистої машини на користь сервісів підписки і лізингу: "Концепція особистої машини в місті себе зжила", – підкреслює Хокан, хоча скептики з ним не згодні.

Більшість впевнена, що після пандемії люди, навпаки, будуть уникати громадського транспорту і пересядуть на особистий. Однак глава Volvo вважає, що мешканці міст просто будуть більше ходити пішки або їздити на велосипедах, але автомобілі як такі не вирішать проблеми.

Що стосується безпілотників, то за прогнозами Самуельсона, вони з'являться нескоро. Хоча роботизовані таксі, здатні самостійно пересуватися по обмеженій території і в гарну погоду, можуть вийти на дороги вже в найближчі роки. До цього моменту Volvo сама представить вдосконалену версію архітектури SPA 2, яка отримає апаратну підтримку просунутих варіантів систем автономного руху.

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