Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів

Ранок – ідеальна пора відправити свою піжаму до пральної машини. Експертка відомого ісландського бренду IceWear Гарп Гретарсдоттір розповіла, наскільки часто потрібно прати одяг, в якому ми спимо. Спойлер: дуже часто, якщо хочете бути здоровими.

З кожним носінням на одязі накопичуються бактерії. Це може стати причиною появи акне й інших захворювань шкіри. А от контакт з відкритими ранами та свіжими подряпинами здатний узагалі стати причиною ще більш негативних наслідків, пише Mirror.

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Гретарсдоттір порадила прати одяг для сну після 3-4 ночей використання. Тим, хто приймає душ щовечора перед сном, можна не думати про прання протягом 5-7 днів. А ось якщо у вас жирна шкіра або ви часто пітнієте уві сні, термін скорочується до 1-2 ночей.

Для прання підходить будь-який режим з температурою не нижче 60°C. Якщо тканину рекомендують прати при нижчій температурі, додайте порошок або гель для дезінфекції.



Піжаму варто прати кожні 3-4 дні / Фото Unsplash

Крім того, піжами та нічні сорочки не варто класти поруч з іншим одягом, оскільки мікроби можуть переходити з тканини на тканину. Краще виділити для нічного одягу окрему шухляду, а чисті речі зберігати окремо.

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