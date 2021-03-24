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Як швидкість поїдання їжі впливає на тривалість вашого життя: цікаве дослідження
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Японські вчені виявили зв'язок між швидкістю вживання їжі та тривалістю життя. Читайте далі, що потрібно робити, щоб мати вищі шанси стати довгожителем.
Для дослідження науковці залучили добровольців з діабетом 2 типу. Усіх учасників відразу ж розділили на 3 групи у залежності від швидкості поїдання, пише Lenta.
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У результаті проведеного дослідження вдалося з'ясувати, що повільніше поглинання страв гальмує процес розвитку ожиріння. Учасники експерименту, які їли повільно та намагалися ретельно пережовувати їжу, рідше страждали від надмірної ваги, ніж ті, хто з'їдав свою порцію швидко.
Відомо, що маленькі шматочки їжі, які потрапляють у шлунок людини, перетравлюються та розпадаються на мікроелементи значно швидше. Організм витрачає менше часу на перероблення того, що опиняється в організмі.
Тож, якщо ви хочете стати довгожителем, слід відмовитися від поспіху під час їжі. Насолоджуйтеся кожним шматочком, ретельно жуючи його. Це не лише подарує відчуття ситості надовго, а й позитивно вплине на вашу фігуру та здоров'я.
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