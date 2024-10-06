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Насипний яблучний пиріг без тіста за рецептом Ольги Рябенко

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Насипний яблучний пиріг без тіста - фото 1
Насипний яблучний пиріг без тіста / Ua Zmi

Ця домашня випічка смакуватиме як дітям, так і дорослим. Адже вона легка та неймовірно ніжна.

Деталі приготування розмістила на своїй сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко.

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Якщо шукаєте ідеальний осінній десерт, то цей пиріг точно стане вашим фаворитом. Це рецепт, де не потрібно місити тісто, а лише чергувати шари ароматних яблук і сухої суміші.

Хрустка скоринка і ніжна, соковита начинка – це ідеальне поєднання, яке ви отримаєте в результаті, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

  • Борошно – 130 г;
  • Манка – 160 г;
  • Цукор – 210 г;
  • Масло – 150 г;
  • Яблука – 7-8 шт;
  • Сіль – 1/4 ч.л;
  • Ванільний цукор;
  • Розпушувач – 2 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Змішуємо сухі інгредієнти.

2. Натираємо яблука.

3. Викладаємо в розʼємну форму, застелену пергаментом почергово: суха суміш – яблука.

4. На останній шар викладаємо суху суміш та натерте холодне масло.

5. Випікаємо 60 хв при 180°.

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Джерело: Ольга Рябенко
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