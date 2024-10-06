Насипний яблучний пиріг без тіста за рецептом Ольги Рябенко

Ця домашня випічка смакуватиме як дітям, так і дорослим. Адже вона легка та неймовірно ніжна.

Деталі приготування розмістила на своїй сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко.

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Якщо шукаєте ідеальний осінній десерт, то цей пиріг точно стане вашим фаворитом. Це рецепт, де не потрібно місити тісто, а лише чергувати шари ароматних яблук і сухої суміші.

Хрустка скоринка і ніжна, соковита начинка – це ідеальне поєднання, яке ви отримаєте в результаті, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Борошно – 130 г;

Манка – 160 г;

Цукор – 210 г;

Масло – 150 г;

Яблука – 7-8 шт;

Сіль – 1/4 ч.л;

Ванільний цукор;

Розпушувач – 2 ч.л.

Спосіб приготування:

1. Змішуємо сухі інгредієнти.

2. Натираємо яблука.

3. Викладаємо в розʼємну форму, застелену пергаментом почергово: суха суміш – яблука.

4. На останній шар викладаємо суху суміш та натерте холодне масло.

5. Випікаємо 60 хв при 180°.

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