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Найсмачніший осінній десерт всіх часів від Ектора Хіменеса-Браво

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Яблунева троянда - фото 1
Яблунева троянда / instagram

Цього разу Радіо Максимум ділиться з читачами новим оригінальним та смачним рецептом. А ще він дуже простий, але однозначно неймовірно красивий.

Рецептом поділився український шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці у Instagram.

До слова: Оригінальна закуска до столу – рецепт грибної ікри від Ольги Рябенко

Запашні, оригінальні та дуже смачні яблуневі троянди стануть вашою улюбленою випічкою.

Якщо дуже хочеться здивувати рідних чимось не лише смачним, а й візуально цікавим – цей рецепт для вас! Аромат в будинку буде неймовірний, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Листкове тісто – 400 г;

• Мед – 40 г;

• Яблука – 3 шт;

• Кориця – 5 г;

• Цукрова пудра – 20 г;

• Олія – 15 г.

Спосіб приготування:

1. Тісто розкатати та змастити медом. Викласти яблука, звернути навпіл та закрутити троянду.

2. Викласти в змащену олією форму та випікати 25-30 хвилин при температурі 180°.

І ще: Прийшла пора готувати цей десерт: рецепт "Лінивого Медівника"

Джерело: Ектор Хіменес-Браво
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