Вчені знайшли ідеальне місце для життя на Марсі

Вчені з Центру планетарних досліджень США знайшли район на Марсі, де можливо побудувати просторий, теплий, а головне – захищений від метеоритів і радіації прихисток для колоністів.

Експерти попереджають, що майбутнім колоністам доведеться працювати в умовах постійної загрози для життя. І якщо проблему води, їжі та кисню NASA навчилося вирішувати, то з радіацією – складніше. Повністю убезпечити від неї житлові модулі непросто.

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Автори нового дослідження для створення безпечного житла пропонують використовувати особливості ландшафту самого Марса. А саме – будувати колонію на рівнині Еллада, найглибшої низовини планети. "У неї є низка переваг. По-перше, відносно низький рівень радіації через більш щільний шар атмосфери – на 50% менше, ніж на височинах. А по-друге, на північному сході рівнини розташована Адріатична гора – згаслий вулкан з численними порожнинами, утвореними через лаву, що нерівномірно застигла", – пояснюють учені.

Науковці розрахували, що, живучи всередині цих отворів, колоністи отримуватимуть лише 61,64 мкЗв / день, стільки ж, як якби кілька разів на день робили знімок зубів. А це в п'ять разів менше, ніж на поверхні рівнини.

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