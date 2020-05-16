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Вчені знайшли ідеальне місце для життя на Марсі

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Марс - фото 1
Марс / livescience

Вчені з Центру планетарних досліджень США знайшли район на Марсі, де можливо побудувати просторий, теплий, а головне – захищений від метеоритів і радіації прихисток для колоністів.

Експерти попереджають, що майбутнім колоністам доведеться працювати в умовах постійної загрози для життя. І якщо проблему води, їжі та кисню NASA навчилося вирішувати, то з радіацією – складніше. Повністю убезпечити від неї житлові модулі непросто.

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Автори нового дослідження для створення безпечного житла пропонують використовувати особливості ландшафту самого Марса. А саме – будувати колонію на рівнині Еллада, найглибшої низовини планети. "У неї є низка переваг. По-перше, відносно низький рівень радіації через більш щільний шар атмосфери на 50% менше, ніж на височинах. А по-друге, на північному сході рівнини розташована Адріатична гора згаслий вулкан з численними порожнинами, утвореними через лаву, що нерівномірно застигла", – пояснюють учені.

Науковці розрахували, що, живучи всередині цих отворів, колоністи отримуватимуть лише 61,64 мкЗв / день, стільки ж, як якби кілька разів на день робили знімок зубів. А це в п'ять разів менше, ніж на поверхні рівнини.

Вчені знайшли ідеальне місце для життя на Марсі - фото 404327

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Джерело: livescience
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