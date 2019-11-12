Київ занурився під воду: у мережі показали нову видовищну рекламу PlayStation 4

Компанія Sony випустила черговий рекламний ролик своєї ігрової приставки PlayStation 4 Pro, знятий в Києві. Столиця України знов піддалася віртуальним руйнуванням – на цей раз всі вулиці пішли під воду. На новому рекламному відео є чимало впізнаваних місць Києва.

З перших кадрів видовищної реклами помітно впізнавані місця Києва. Спочатку показаний вагон метрополітену, можна впізнати купол станції метро "Дорогожичі" та її підземний перехід.

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Далі на відео показана вулиця Антоновича на перетині Саксаганського і Жилянської. Потім йде кадр на виїзді з-під тунелю Набережного шосе і новим з'їздом. Останній відомий момент – маршрутка №407, яка курсує від вул. Привокзальна до вул. Єлизавети Чавдар, і відомий супермаркет Печерського району.

Нова реклама виявилася відсилкою до відеогри Death Stranding, яка 8 листопада вийшла ексклюзивно для PlayStation 4.

В інших панорамних кадрах уже показані вулиці Нью-Йорка, адже за сюжетом Death Stranding, місце дії гри відбувається на території колишнього США після глобальної катастрофи. Гравець змушений доставляти вантажі між поселеннями, які відновлюють інфраструктуру і заново відроджують держава спільними зусиллями.

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