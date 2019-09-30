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NASA відправить на Марс ім'я усіх охочих

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NASA відправить на Марс ім'я усіх охочих - фото 1

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) відправить на Марс ім'я будь-якого охочого землянина в рамках місії Mars 2020 року.

Щоб відправити своє ім'я на Марс, потрібно зареєструватися на сайті NASA до 30 вересня. У такому випадку ваше ім'я буде відправлене на іншу планету на спеціальному мікрочіпі. Він буде розміщений на апараті, який відправиться на Марс в липні наступного року.

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Згідно з інформацією на сайті NASA станом на 29 вересня, найбільше імен зареєстрували з Туреччини (2,5 мільйона). На другому місці виявилися жителі Індії (близько 1,6 мільйона імен). Серед американців своє ім'я зареєстрували 1,3 мільйона осіб.

В Україні зареєструвалося лише 56 тисяч осіб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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