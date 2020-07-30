NASA відправило на Марс новий ровер Perseverance: відео історичного запуску

NASA запустило новий марсохід "Персевіренс" (perseverance – "наполегливість"). Ракета-носій Atlas V з апаратом на борту стартувала з майданчика на мисі Канаверал, а посадка ровера на Червону планету запланована на лютий 2021-го.

У рамках місії Mars-2020 NASA провело довгоочікуваний запуск Atlas V з Perseverance. Новий марсохід важить понад 1000 кілограмів, а побудований він на базі попереднього ровера – Curiosity.

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За планом місії, Perseverance повинен сісти на поверхню Марса 18 лютого 2021 року. Загальні витрати на місію (створення апарату і запуск) оцінюються у 2,1-2,7 мільярда доларів.

Perseverance / ©NASA

Новий марсохід шукатиме ознаки існування мікробіологічних форм життя на планеті в минулому. Він збере зразки ґрунту (їх доставить на Землю інший апарат у 2028 році), а також вивчатиме клімат і погоду на планеті.

Онлайн-трансляція запуску Perseverance:

Крім того, ровер доставить на Марс зразки матеріалів, з яких планують робити скафандри для висадки людей на поверхню Місяця, а згодом і Марса. Інженери перевірять, як на ці зразки вплине марсіанське середовище.

Вперше в історії досліджень Марса на планету доставлять експериментальний вертолітний дрон. Досі в рамках марсіанських місій не використовували апарати, що здатні літати в атмосфері. За допомогою дрона планується відпрацювати технологію таких польотів.

Hello from space. I’m in communication with my team at @NASAJPL, who will keep me company for the long trip. #CountdownToMars pic.twitter.com/W8hKaHSqfU — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 30, 2020

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