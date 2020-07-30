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На Марсі вперше виявили сліди озону

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На Марсі вперше виявили сліди озону - фото 1

На Червоній планеті вперше в історії виявили сліди озону і діоксиду вуглецю. Нові газові сигнатури на Марсі помітив Космічний газовий орбітальний апарат ESA.

На планеті були виявлені сліди озону і діоксиду вуглецю, які раніше ніколи там не знаходили. Фахівці ESA відзначають, що нові дані про марсіанську атмосферу допоможуть дізнатися, чи є на планеті метан. Цей газ безпосередньо пов'язаний з геологічною та біологічною активністю на планеті.

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Метан руйнується через приблизно 400 років. Його виявлення на інших планетах свідчать про його відносно недавнє виділення.

На Марсі вперше виявили сліди озону - фото 418189

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Джерело: esa
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