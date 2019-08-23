У NASA показали вихід астронавта у відкритий космос

У космічному агентстві NASA показали фото астронавта у відкритому космосі. Він пробув у космосі біля Міжнародної космічної станції 6 годин і 32 хвилини. Знімок з'явився на сторінці відомства в Instagram.

Так, на знімку зображений астронавт Нік Хейг. Він в скафандрі перебуває поруч з корпусом МКС. На задньому фоні також видніється Земля.

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Повідомляється, що Хейг разом з іншим членом екіпажу Ендрю Морганом працював біля Міжнародної космічної станції впродовж 6 годин і 32 хвилин. Астронавти встановили другий док-порт станції для комерційних космічних кораблів. Очікується, що він буде використовуватися космічними кораблями SpaceX Dragon і Boeing Starliner, під час доставки на станцію астронавтів.

Сам Хейг жартує, що кожен раз, коли він відкриває двері, види стають все кращими. Також астронавт підкреслив, що це його третій вихід у відкритий космос.

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