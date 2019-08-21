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NASA показало фото рідкісних спіральних хмар в нічному небі

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NASA показало рідкісні спіральні хмар и - фото 1
NASA показало рідкісні спіральні хмар и / goodfon

NASA опублікувало знімки з незвичайними хмарними утвореннями спіральної форми, які були зняті супутником з висоти 824 кілометри над Землею.

На фотографії зображений неймовірний вид на марокканське узбережжя в кінці минулого місяця. Спіральні візерунки хмар називаються вихорами фон Кармана, названими на честь фізика, який першим описав процес, який їх створює. Невеликі острови під хмарами створюють потік вітру, створюючи вихрові візерунки.

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Хоча ці хвилясті вихори були помічені і раніше, вони спостерігалися тільки в денний час. "Я не пам'ятаю, щоб коли-небудь бачив зображення вихорів фон Кармана у нічний час. Це рідкість", – зазначив професор Пол Беггс з Університету Маккуорі.

NASA показало фото рідкісних спіральних хмар в нічному небі - фото 349226

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Джерело: express
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