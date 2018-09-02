NASA показало загадковий хмарний краєвид на Юпітері

Незвичайний знімок Юпітера зробив космічний зонд Juno.

NASA показало чудовий хмарний краєвид на Юпітері, який є сумішшю білих і темніших шарів хмарової маси.

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Світлі скупчення відкидають тінь на більш низькі утворення і тому виходить такий цікавий ефект. За допомогою таких явищ вчені визначають відстань між різними верствами хмар.

Незвичайний знімок Юпітера зробив космічний зонд Juno

Космічний зонд Juno, завдяки якому вдалося сфотографувати цікавий пейзаж на газовому гіганті, вийшов на полярну орбіту Юпітера в 2016 році. Апарат запустило агентство NASA з метою вивчення гравітаційного і магнітного полів планети. На зонд Juno покладають великі надії з дослідження атмосфери Юпітера. Він повинен визначити співвідношення в ній різних компонентів.

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