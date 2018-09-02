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NASA показало загадковий хмарний краєвид на Юпітері

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NASA показало загадковий хмарний краєвид на Юпітері - фото 1

Незвичайний знімок Юпітера зробив космічний зонд Juno.

NASA показало чудовий хмарний краєвид на Юпітері, який є сумішшю білих і темніших шарів хмарової маси.

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Світлі скупчення відкидають тінь на більш низькі утворення і тому виходить такий цікавий ефект. За допомогою таких явищ вчені визначають відстань між різними верствами хмар.

Незвичайний знімок Юпітера зробив космічний зонд Juno - фото 273798
Незвичайний знімок Юпітера зробив космічний зонд Juno

Космічний зонд Juno, завдяки якому вдалося сфотографувати цікавий пейзаж на газовому гіганті, вийшов на полярну орбіту Юпітера в 2016 році. Апарат запустило агентство NASA з метою вивчення гравітаційного і магнітного полів планети. На зонд Juno покладають великі надії з дослідження атмосфери Юпітера. Він повинен визначити співвідношення в ній різних компонентів.

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Джерело: twitter
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