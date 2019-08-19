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557 днів польоту: Tesla Roadster облетів навколо Сонця

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Tesla Roadster уже майже два роки літає в космосі - фото 1
Tesla Roadster уже майже два роки літає в космосі

На спеціальному порталі Where is Roadster з'явилася інформація про те, що електрокар завершив свій перший оборот навколо Сонця: це зайняло у нього 557 днів.

Згідно з розрахунками експертів, 7 жовтня "космічний" електрокар опиниться за 7,4 мільйона кілометрів від Марса, а найближчий підхід до Землі – на відстань 52 000 000 км – зробить 5 листопада 2020 року.

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Свою космічну подорож Tesla Roadster почав ще у лютому 2018 року. Машину з манекеном у скафандрі за кермом розмістили в другому ступені ракети Falcon Heavy. Його поточне місце можна відстежувати онлайн на сайті Where Is Roadster:

Уже у перший рік автомобіль віддалився від Землі більш ніж на 364 мільйони кілометрів, пролетів повз Марс і подолав місце скупчення безлічі космічних об'єктів біля Юпітера.

557 днів польоту: Tesla Roadster облетів навколо Сонця - фото 348721

Раніше командування військово-космічних сил ВПС США визнало електрокар супутником.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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