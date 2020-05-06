Астронавти на МКС провели експерименти з "лизунами": кумедне відео

Одним з найдивніших вантажів, які доставляли на Міжнародну космічну станцію, мабуть, можна вважати знаменитий зелений слиз від дитячого телеканалу Nikelodeon. Його відправили на МКС на борту корабля SpaceX Dragon ще у липні 2019 року.

Тепер у мережі з'явилися відеозаписи незвичайних наукових експериментів: астронавти грали "лизунами" у пінг-понг, розкручували їх у повітрі, видували з них бульбашки, випускали зі шприца і навіть кидали один в одного.

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Мета цієї серії експериментів під назвою "неньютонівська рідина в умовах мікрогравітації" полягала в тому, щоб вивчити властивості слаймів в умовах мікрогравітації. Але головна мотивація – популяризувати науку серед молодої аудиторії.

Експерименти проводили астронавт Європейського космічного агентства Лука Пармітано та Христина Кох з NASA.

Грати зі слизом у космосі значно веселіше, ніж я думала, і набагато непередбачуваніше, – поділилася Христина.

if they ever need volunteers to bring more slime into space, we're available #KCA2020 #NationalAstronomyDay pic.twitter.com/SQc4J1M1XF — Nickelodeon (@Nickelodeon) May 3, 2020

В умовах мікрогравітації слиз набував дуже незвичайних форм, які не вдасться повторити тут, на Землі.

Зйомки експерименту були завершені у 2019 році, і відтоді Кох і Пармітано вже повернулися з МКС на Землю. Вони приземлилися 5 лютого у Казахстані.

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