Кіберполіція почала приймати допомогу у криптовалюті: куди перераховувати кошти

Ще зовсім недавно криптовалюти в Україні були поза легальним полем, а тепер їх збирають на підтримку армії. Зокрема, електронні гаманці створили й українська Кіберполіція.

Так, Кіберполіція у зв'язку із запровадженням воєнного стану на усій території України відкрила криптогаманці, на які збиратимуть благодійні внески на потреби армії й не лише. Про це відомство заявило на своїй сторінці у Facebook.

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Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС, придбання медикаментів, надання медичної допомоги постраждалим під час військових дій з Російською Федерацією на території України та придбання інших товарів першої потреби.

Електронні гаманці для фінансової допомоги

Ethereum, BNB, MATIC – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

– 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80 Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr

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