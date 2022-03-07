"ДжаВолина": дивіться, як виглядає саморобна катапульта для коктейлів Молотова

Не Джавелінами єдиним зачищатимемо наші землі від російських окупантів. Волинь грунтовно готується оборонятися від ворога.

Так, волонтери з Луцька власноруч змайстрували катапульту для метання коктейлів Молотова. Пристрій назвали "ДжаВолиною".

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Як працює катапульта, показав Андрій Цаплієнко. "ДжаВолина. Коли не спиться. Вона працює", – йдеться в описі до відео.

Цим пристроєм українці готуються відбивати атаки ворога.

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