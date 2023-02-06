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У США показують виставку українського мистецтва Марії Примаченко
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З нагоди 60-річчя програми уряду Сполучених Штатів Америки "Art in Embassies" у Кеннеді-центрі (Вашингтон) відкрилася мистецька виставка, де представлені також експонати українських митців.
Українську частину програми у партнерстві організували Аспен Інститут (США) та Аспен Інститут Київ, пише Аспен Інститут Київ.
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На презентації "Art and Ideals" представлені твори мистецтва – дві роботи Марії Примаченко – "Звір війни" та "Пташка надії". Також на виставці експонуються 25 робіт сучасних українських митців, створені вже під час повномасштабного військового вторгнення росії до України.
Кураторкою української частини виставки є мисткиня Аліса Ложкіна.
Мистецтво здатне передати емоції, які не опишеш словами. Особливо, під час варварського вторгнення росії в Україну. Задача цієї виставки – ще раз пояснити американським лідерам антигуманний характер російської війни та розповісти про неймовірну волю українців до перемоги, – сказала Наталія Яресько, голова Наглядової Ради Аспен Інституту Київ.
Також зі спеціальною промовою на виставці виступила Пані посол України в США Оксана Маркарова. Виставка проходитиме у Кеннеді-центрі, що в Вашингтоні, з 31 січня по 5 лютого. Також у цей час там же буде представлений уривок з балету "Лебединого озера" української балерини Світлани Оніпко.
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