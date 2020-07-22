Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію

Закриті кордони через пандемію коронавірусу ледь не завадили парі зі Скандинавії (наречений зі Швеції, наречена з Норвегії) одружитися, але вони знайшли вихід із ситуації. Урочистість вирішили не переносити і провели його прямо на кордоні, у густому лісі.

Олександр Клерн і Камілла Ейрюд розповіли, що провести транскордонне весілля в прямому сенсі слова запропонували жартома, але багато їхніх родичів та друзів підтримали ідею.

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У результаті на церемонії нареченого і наречену розділяла біла стрічка, що проходить уздовж кордону. Їх гості також розташовувалися по обидва боки умовної риси. Попри те що до місця одруження потрібно було довго пробиратися крізь густий ліс, на весілля прийшло навіть більше людей, ніж планувалося. Було навіть 2 поліцейських, які стежили, щоб ніхто не порушував карантинні правила і кордони.

"Любов долає все", – сказала наречена після весілля. Правда, парі поки не судилося проводити час разом – до офіційного відкриття кордонів. Відтак, їхній медовий місяць ще попереду. Гірко молодим!

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