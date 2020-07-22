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Коронавірус Карантин

Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію

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Молодята провели весільну церемонію на кордоні - фото 1
Молодята провели весільну церемонію на кордоні

Закриті кордони через пандемію коронавірусу ледь не завадили парі зі Скандинавії (наречений зі Швеції, наречена з Норвегії) одружитися, але вони знайшли вихід із ситуації. Урочистість вирішили не переносити і провели його прямо на кордоні, у густому лісі.

Олександр Клерн і Камілла Ейрюд розповіли, що провести транскордонне весілля в прямому сенсі слова запропонували жартома, але багато їхніх родичів та друзів підтримали ідею.

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У результаті на церемонії нареченого і наречену розділяла біла стрічка, що проходить уздовж кордону. Їх гості також розташовувалися по обидва боки умовної риси. Попри те що до місця одруження потрібно було довго пробиратися крізь густий ліс, на весілля прийшло навіть більше людей, ніж планувалося. Було навіть 2 поліцейських, які стежили, щоб ніхто не порушував карантинні правила і кордони.

Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417031
Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417032
Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417030
Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417033
Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417028
Карантинне весілля на кордоні: молодята зі Швеції та Норвегії провели унікальну церемонію - фото 417029

"Любов долає все", – сказала наречена після весілля. Правда, парі поки не судилося проводити час разом – до офіційного відкриття кордонів. Відтак, їхній медовий місяць ще попереду. Гірко молодим!

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Джерело: VG
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