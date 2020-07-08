Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж

  • 38
Емоції б'ють через край - фото 1
Емоції б'ють через край

Зв'язок між донькою та татом особливий, адже люблячий батько є для своєї кровинки другом, наставником, опорою і підтримкою. Та коли дочка виходить заміж, тато повинен передати "естафету" нареченому. Цей момент сповнений емоціями радості та суму!

Часто батькові важко прийняти той факт, що його маленька принцеса виросла, а тому пора відпускати її в самостійне життя. Водночас для тата немає більшого подарунка, ніж побачити свою доньку щасливою. Уся палітра цих емоцій виявляється саме в день її весілля.

Це цікаво: Весільні фотографи назвали 4 ознаки того, що ваш шлюб приречений

До вашої уваги добірка весільних фото татів і дочок, які розчулюють до мурах.

Найбільше "Ого"

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414590

Ооооох

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414592

Особливий момент для доньки й тата

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414591

Обійми, тривалістю в життя

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414593

Дотик любові

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414594

Фінальний поцілунок

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414595

Відпускаю!

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414596

Сльози радості

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414597

Емоції у дзеркалі

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414599

"Я не можу дивитися!"

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414600

"Тримай мене міцніше!"

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414601

Радісний смуток

Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж - фото 414603

Читайте також: Літня пара приміряла своє весільне вбрання і підкорила мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1942
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1122
Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 05 липня, 14:27
  • 529
Загрузка...
Новини