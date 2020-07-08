Особливий момент весілля: добірка трепетних фото, як тати віддають дочок заміж

Зв'язок між донькою та татом особливий, адже люблячий батько є для своєї кровинки другом, наставником, опорою і підтримкою. Та коли дочка виходить заміж, тато повинен передати "естафету" нареченому. Цей момент сповнений емоціями радості та суму!

Часто батькові важко прийняти той факт, що його маленька принцеса виросла, а тому пора відпускати її в самостійне життя. Водночас для тата немає більшого подарунка, ніж побачити свою доньку щасливою. Уся палітра цих емоцій виявляється саме в день її весілля.

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До вашої уваги добірка весільних фото татів і дочок, які розчулюють до мурах.

Найбільше "Ого"

Ооооох

Особливий момент для доньки й тата

Обійми, тривалістю в життя

Дотик любові

Фінальний поцілунок

Відпускаю!

Сльози радості

Емоції у дзеркалі

"Я не можу дивитися!"

"Тримай мене міцніше!"

Радісний смуток

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