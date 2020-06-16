Наречена Зінченка порадувала шанувальників сексуальним знімком в бюстгальтері

Наречена півзахисника Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка Влада Седан виклала сміливий знімок. Підписники красуні оцінили спокусливий образ.

Так, на своїй сторінці в Instagram Влада Седан опублікувала фотографію, де вона постала перед шанувальника лише в джинсах і бюстгальтері. Красуня позує сидячи на підвіконні, томно дивлячись у камеру.

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На знімок звернули увагу дружина півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки Вікторія і дружина футболіста з Манчестер Сіті Кевіна де Брейне Мішель, які залишили захопливі смайлики у коментарях.

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