Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Наречена Зінченка порадувала шанувальників сексуальним знімком в бюстгальтері

  • 41
Влада Седан - фото 1
Влада Седан / instagram

Наречена півзахисника Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка Влада Седан виклала сміливий знімок. Підписники красуні оцінили спокусливий образ.

Так, на своїй сторінці в Instagram Влада Седан опублікувала фотографію, де вона постала перед шанувальника лише в джинсах і бюстгальтері. Красуня позує сидячи на підвіконні, томно дивлячись у камеру.

І ще: Колишня дружина футболіста Морозюка похизувалася ідеальними формами у ліжку

На знімок звернули увагу дружина півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки Вікторія і дружина футболіста з Манчестер Сіті Кевіна де Брейне Мішель, які залишили захопливі смайлики у коментарях.

Читайте також: Найкраща біатлоністка світу завела мережу ідеальним тілом: спокусливе фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: еротична модель Стеффі Рубі, яка обожнює відриватися на фестивалях (18+)
  • 14 червня, 17:47
  • 1029
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 червня, 15:20
  • 442
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2377541
Загрузка...
Новини