Найкраща біатлоністка світу завела мережу ідеальним тілом: спокусливе фото

Чинна володарка Кубка світу з біатлону Доротея Вірер викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, знявшись у відвертому образі. Тобі сподобається!

Так, найкраща біатлоністка планети Доротея Вірер порадувала своїх підписників свіжим спокусливим знімком у купальнику. У кадрі італійська спортсменка позувала на тлі зелені й басейну, тримаючи в руках прохолодний напій.

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Проте вся увага користувачів мережі була прикута до ідеальної фігури красуні, про що вони й написали у коментарях до фото, влаштувавши 30-річній зірці спорту справжній шквал компліментів щодо захоплення її тілом.

"Канікули" – коротко підписала кадр триразова чемпіонка світу.

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