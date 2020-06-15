Колишня дружина футболіста Морозюка похизувалася ідеальними формами у ліжку

Ірина Морозюк продемонструвала свою пластичність у мережі, фанати залишилися у захваті від дівчини!

Як відомо, знаменита ексдружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора" Ірина активно веде Instagram-сторінку та часто тішить прихильників пікантними фотографіями.

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Так, цього разу молода матуся оприлюднила вкрай гаряче ранкове відео, на якому вона майже гола лежить на ліжку та демонструє свої навички в плані розтяжки: спочатку вона покрутилася в різні сторони та похизувалася своїм татуюванням, а потім вправно вигнула спину, показавши шанувальникам свої сідниці.

Щодо самих користувачів, то їм еротичний відеоролик дуже сподобався, про це свідчать тисячі лайків та сотні коментарів стосовно того, яка Іра прекрасна.

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