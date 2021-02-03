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Наречена Роналду показала бурхливу реакцію сина на гол батька: відео

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Наречена Роналду показала бурхливу реакцію сина на гол батька: відео - фото 1

Наречена форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, показала, як син футболіста відреагував на гол батька в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії з міланським Інтером.

На відео, яке 35-річна кохана зіркового футболіста опублікувала в Instagram, видно, як Кріштіану-молодший різко підскочив з підлоги після того, як батько реалізував пенальті і зрівняв рахунок у поєдинку з Інтером.

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Лише через дев'ять хвилин португалець оформив дубль і приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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