Наречена Роналду показала бурхливу реакцію сина на гол батька: відео

Наречена форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, показала, як син футболіста відреагував на гол батька в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії з міланським Інтером.

На відео, яке 35-річна кохана зіркового футболіста опублікувала в Instagram, видно, як Кріштіану-молодший різко підскочив з підлоги після того, як батько реалізував пенальті і зрівняв рахунок у поєдинку з Інтером.

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Лише через дев'ять хвилин португалець оформив дубль і приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

La réaction du fils de Cristiano Ronaldo au but de son papa pic.twitter.com/myQbF41Z0b — CR7 inside (@CR7_inside) February 2, 2021

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