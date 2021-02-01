Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Кейт Міддлтон зняла перше в історії королівське селфі: відео

  • 1
Кейт Міддлтон і принц Вільям - фото 1
Кейт Міддлтон і принц Вільям / instagram

За словами британських ЗМІ, Кейт Міддлтон першою в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї зробила селфі. Герцогиня Кембриджська зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.

Відеозвернення Кейт Міддлтон було опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Герцогиня Кембриджська закликала батьків піклуватися про дітей і про себе у зв'язку з Тижнем психічного здоров'я.

І ще: Кейт Міддлтон розповіла, яку професію опанувала під час карантину

При цьому дружина Вільяма була у в'язаній шапочці з помпоном і куртці Barbour вартістю 219 доларів.

"Хоча це тиждень психічного здоров'я дітей, ніколи не завадить поговорити про благополуччя батьків і їхнє психічне здоров'я. Ми дійсно повинні бути кращими версіями самих себе заради дітей, про яких піклуємося", – сказала Кейт у ролику.

Читайте також: Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9515
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • 28 cічня, 10:50
  • 312
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2860
Загрузка...
Новини