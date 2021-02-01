Кейт Міддлтон зняла перше в історії королівське селфі: відео

За словами британських ЗМІ, Кейт Міддлтон першою в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї зробила селфі. Герцогиня Кембриджська зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.

Відеозвернення Кейт Міддлтон було опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Twitter. Герцогиня Кембриджська закликала батьків піклуватися про дітей і про себе у зв'язку з Тижнем психічного здоров'я.

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При цьому дружина Вільяма була у в'язаній шапочці з помпоном і куртці Barbour вартістю 219 доларів.

"Хоча це тиждень психічного здоров'я дітей, ніколи не завадить поговорити про благополуччя батьків і їхнє психічне здоров'я. Ми дійсно повинні бути кращими версіями самих себе заради дітей, про яких піклуємося", – сказала Кейт у ролику.

Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week - an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.



We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 31, 2021

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