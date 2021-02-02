На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Анжеліна Джолі виставила на продаж картину, написану Вінстоном Черчиллем
-
- 1
Картина, написана британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни – Вежа мечеті Кутуб – виставлена на продаж на аукціоні актрисою Анджеліною Джолі за попередню ціну від $ 2.1 до $ 3.4 мільйона.
На картині зображена мечеть XII століття в Марракеші (Марокко) на тлі Атлаських гір при заході сонця.
І ще: Анджеліна Джолі і Том Харді знімуть фільм про військового кореспондента
Вінстон Черчилль, який був художником-аматором, написав її в січні 1943 року, після закінчення конференції в Касабланці, на якій лідери Великобританії і США розробляли стратегічні плани з розгрому нацистської Німеччини. Після конференції Черчилль і Рузвельт відвідали Марракеш, щоб оцінити краси міста.
"Рузвельт був вражений видом і подумав, що це неймовірно", – сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва. Черчилль після цього зобразив цей вид на картині і подарував її Рузвельту на згадку про поїздку. Після смерті Рузвельта в 1945 році, картина була продана його сином і змінила кілька господарів перед тим, як її придбали Бред Пітт і Анджеліна Джолі в 2011 році.
Це цікаво: Творців фільму Темні часи про Вінстона Черчилля звинуватили у плагіаті
-
16:21Анжеліна Джолі виставила на продаж картину, написану Вінстоном Черчиллем
-
16:09Шість років без Кузьми: LEONVOCI випустив пісню "Мовчати"
-
15:53В Австралії продали автомобільний номер з 80-річною історією за 53 мільйони гривень
-
15:41Робопес Spot навчився збирати брудні речі у пральну машину і садити квіти: відео
-
15:30На цих знаків Зодіаку в лютому чекає різкий поворот у житті
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
14:53Прогноз бабака Тимка 2021: коли прийде весна в Україну
-
14:42Nokia представила круті безпровідні навушники з приголомшливою автономністю
-
14:31Слава з НеАнгелів згадала, як вона виглядала до пластики: фотопорівняння
-
14:14Nike випустили кросівки, які можна взути без допомоги рук
-
13:54Рідкісний вид газелей вперше потрапив у кадр фотопастки
-
13:33У Києві помітили розкішний золотий суперкар: фотофакт
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:58iPhone тепер можна розблокувати у масці: як працює нова функція Face ID
-
12:45Дієтолог розповіла, чому в раціоні обов'язково потрібні жири
-
12:20Чому ми раніше не додумались до цього: у мережі показали, як ідеально розбити куряче яйце
-
11:55У Британії з'явиться перший у світі порт для повітряних таксі та дронів: відео
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
11:19Три знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить до кінця тижня
-
10:52Мілленіали активно бронюють і скасовують авіарейси та житло на Airbnb, і ось чому
-
10:20Сальма Хайєк засвітила пишні груди на спокусливому фото
-
09:47В Амстердамі прийняли рішення про ліквідацію району червоних ліхтарів
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
15:15Ретроградний Меркурій у лютому: як уникнути неприємностей у цей час
-
13:15Улюблені пісні Кузьми Скрябіна з 90-х, які варто послухати ще раз
-
11:32Привітання з Днем ангела Інни: вірші, проза і картинки на іменини
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 лютого
-
07:17Погода в Україні 2 лютого: де буде найхолодніше
- 01 лютого
-
20:51Як швидко заснути: прості поради
-
18:19Швидкий тест: виберіть кулю та отримайте передбачення
-
14:50Як дивляться телевізор усі татусі: кумедні фото
-
12:22У мережі показали, як відкрити автомобіль, якщо забув ключ в салоні: відео
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 лютого
-
08:50Голос країни 11 сезон 2 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:17Погода в Україні 1 лютого: прогноз на понеділок по містах
- 31 січня
-
21:53Дівчина тижня: секс-символ UFC Пейдж Ванзант, яка обожнює тренуватися голяка (18+)
-
19:24Гарно чи ні: порівняйте фото голлівудських красунчиків з бородою і без
-
16:45Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:47Всесвітній день ювеліра: ТОП 5 найкращих фільмів про коштовні прикраси
-
09:29Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 січня
- 30 січня
-
21:46Найкращі стендапи: закордонні гумористи про секс, смерть, життя і проблеми (18+)
-
19:19Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
-
16:188 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
-
14:19Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
-
11:45Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 січня
-
08:13Як ставляться до людей з незадоволеним виразом обличчя: дослідження