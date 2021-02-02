Анжеліна Джолі виставила на продаж картину, написану Вінстоном Черчиллем

Картина, написана британським прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем під час Другої світової війни – Вежа мечеті Кутуб – виставлена ​​на продаж на аукціоні актрисою Анджеліною Джолі за попередню ціну від $ 2.1 до $ 3.4 мільйона.

На картині зображена мечеть XII століття в Марракеші (Марокко) на тлі Атлаських гір при заході сонця.

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Вінстон Черчилль, який був художником-аматором, написав її в січні 1943 року, після закінчення конференції в Касабланці, на якій лідери Великобританії і США розробляли стратегічні плани з розгрому нацистської Німеччини. Після конференції Черчилль і Рузвельт відвідали Марракеш, щоб оцінити краси міста.

"Рузвельт був вражений видом і подумав, що це неймовірно", – сказав Нік Орчард, глава відділу сучасного британського мистецтва. Черчилль після цього зобразив цей вид на картині і подарував її Рузвельту на згадку про поїздку. Після смерті Рузвельта в 1945 році, картина була продана його сином і змінила кілька господарів перед тим, як її придбали Бред Пітт і Анджеліна Джолі в 2011 році.

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