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Наречена Холостяка Нікіти Добриніна зняла з себе все

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Даша Квіткова - фото 1
Даша Квіткова / youtube

Переможниця шоу Холостяк показала в мережі неоднозначні фото. Шанувальники дівчини залишилися і в захваті, і в замішанні.

Даша Квіткова – дівчина, яка стала переможницею шоу Холостяк-9 і обраницею Нікіти Добриніна, який і був тим самим холостяком.

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Парочка ще до завершення зйомок таємно зустрічалася, а по закінченню проєкту закохані стали жити разом. Даша активний користувач Instagram, де показує шанувальникам своє життя з Нікітою.

Але цього разу Квіткова здивувала свою аудиторію новими "голим" фото. Як виявилося, дівчина вирушила в подорож до Риму з чотирма подружками, і там, схоже, вирішила побешкетувати. На фото Даша з'явилася повністю голою, вона прикривається тільки розгорнутою газетою.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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