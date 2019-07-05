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Екс-холостяк Нікіта Добринін показав гаряче фото у ліжку

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Добринін зі своєю дівчиною - фото 1
Добринін зі своєю дівчиною / XXL.ua

Нікіта Добринін опублікував в Instagram фото, де поділився інтимними подробицями спільного життя з коханою.

Головний холостяк країни Нікіта Добринін, який був героєм однойменного шоу на телеканалі СТБ, зробив свій вибір. Як відомо, фіналісткою шоу Холостяк стала Дарія Квіткова, і ледь не вперше відносини учасників продовжилися по завершенню проєкту.

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Дарія часто розповідає прихильникам на своїй сторінці в Instagram деталі того, як вона створює затишок у спільному помешканні з Добриніним. Нещодавно, вона показала, як багато у їхній оселі різноманітних рослин. Та Добринін пішов далі й опублікував в Instagram фото, де поділився інтимними подробицями спільного життя з коханою.

"Ще під час проєкту ми з Дашею міркували на тему, хто з нас "сова" чи "жайворонок". Пам'ятаєте? Але я вважаю, все це легко змінюється, коли ви починаєте жити разом. Зараз можемо і до обіду провалявся в ліжку, а іноді й о сьомій ранку прокинутися, щоб швидше приготувати сніданок", – пофілософствував Добринін.

На фото він прикрився простирадлом і завів одну руку за голову. Екс-холостяк тримає руку Даші, яка в цей час за кадром. На світлині красується лише її рука з обручкою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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