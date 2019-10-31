Нардеп від Слуги народу розплакалася в Раді: відео

Народний депутат фракції Слуга народу Анна Скороход розплакалася через те, що на засіданні Верховної Ради її нібито відмовили розглянути поправки до закону про ГТС.

"Ви знаєте, у мене таке відчуття, що відбувається якесь знущання. Я сказала, що хочу пройти за своїми правками. Це означає, що я хочу пройти за своїми правками. А не те, що до мене хтось підходить і каже, перестань їх подавати", – сказала Скороход.

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"Вчора на комітеті ми прийшли до якихось домовленостей. Сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані", – додала вона.

Колега, який був поруч, спробував її заспокоїти: "Заспокойтеся, вам народжувати ще. Заспокойтеся, це не варто того". Йдеться про законопроєкт 2239-1 щодо "внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Зазначимо, Скороход працює в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

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