Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків

Політики, чиновники та президенти – теж люди, і їм теж подобається їсти звичайні, на перший погляд, страви. Дізнайтесь, що обожнює їсти Володимир Зеленський, Дональд Трамп та інші. Їхні смаки вас однозначно вразять!

Президентське меню рідко стає надбанням громадськості. Про все, що пов'язано з приватним життям глави країни, намагаються не розповідати. Чим же харчуються президенти і глави урядів?

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Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини

Улюбленими стравами Меркель є паста болоньєзе та курячий бульйон з локшиною. Раніше вона любила потішити себе свинячими ковбасками з тушкованою капустою. Однак останнім часом переглянула свій раціон харчування. Відмовилася від улюблених сендвічів з сосисками і сиром. Канцлер перейшла на раціон, який складається в основному з фруктів і овочів. А, щоб не спокушатися, на прийомах просить ставити страви з сендвічами якомога далі від неї. І присуває до себе ближче овочеві страви та фрукти. Меркель сама дуже любить готувати. Особливо добре у неї виходять картопляний суп, шніцель і сливовий пиріг.

Паста болоньєзе – слабкість Ангели Меркель

Олександр Лукашенко, президент Білорусі

Лукашенко віддає перевагу смаженій картоплі або дерунам. Однак, через високу калорійність, вживає ці страви один раз на тиждень. При цьому президент жартує, що якщо ними захоплюватися, то доводиться "відпрацьовувати". Лукашенко небайдужий до солодощів, але намагається також ними не зловживати. Обмежує себе і в борошняних виробах. А страви з картоплі доповнює рибою й овочами. За вечерею п'є чай. Не любить ікру та суші. Президент жартома каже: "Я пробував цю живу оброблену рибу, суші, кошмар – у нас собаки в селі таке їли". Лукашенко також згадав про те, що вживає 1,8 тисячі ккал на день. Для звичайного чоловіка це норма для схуднення.

Лукашенко дозволяє собі їсти деруни раз на тиждень

Єлизавета II, королева Великобританії

Свій сніданок королева починає з чорного чаю без цукру, але з печивом. Також вранці вона вживає пластівці з ягодами і фруктами. Буває і яєчня з лососем і трюфелями. На обід Єлизавета віддає перевагу простим стравам – це риба або курка з овочевим гарніром. За британською традицією після обіду можна випити чашечку чаю з сендвічами. Але смажену скоринку кухарі зрізають, а зверху кладуть огірок, лосось, яйце або шинку з гірчицею. На вечерю Єлизавета любить з'їсти шматочок яловичини, фазана або якої-небудь риби. До того ж вона велика ласунка. Особливо любить шоколад. Колишній шеф-кухар королівської сім'ї Даррен Макгреді розповідає: "Її Величність дуже дисциплінована в питанні їжі. Могла б їсти все, що хоче, але саме дисципліна допомагає їй залишатися здоровою і тримати форму".

Єлизавета ІІ обожнює ласувати рибкою

Дональд Трамп, президент США

Раніше президент Америки часто нехтував сніданками, а любив добре пообідати та повечеряти. Із задоволенням з'їдав на обід 2 сендвіча "Біг-Мак", ​​також ще пару "Філе-о-фіш". А на десерт – шоколадний молочний коктейль. Свою пристрасть до фастфуду він пояснював так: "Я люблю чистоту. І, думаю, краще йти в перевірені заклади фастфуду, ніж в ті, де ти не впевнений в якості інгредієнтів. Це певний стандарт".

Одна з улюблених страв президента – м'ясний рулет. Він навіть готував його в кулінарному шоу. Але не так давно головний лікар Білого дому Ронні Джексон висловив свою думку про харчування Трампа. Він заявив, що президент повинен сісти на дієту і зайнятися спортом.

Зараз глава США замість улюблених бургерів вживає салат, овочі та фрукти. Він скоротив кількість червоного м'яса, замінивши його рибою. Трампу до душі такий раціон харчування. Він добре себе почуває на новій дієті. Однак невеликі слабкості в їжі Трамп допускає. Наприклад, на сніданок може поласувати шматочком бекону.

Раніше Трамп обожнював Біг-Маки

Володимир Зеленський, президент України

Новий президент України в їжі неперебірливий. Він неодноразово говорив, що може їсти що завгодно. Навіть в одному інтерв'ю жартома заявив, що він "всеїдна тварина". Як і більшість чоловіків, Володимир любить м'ясо. Навіть іноді сам може приготувати стейк на грилі. Також Зеленський не відмовляється від риби, овочів, супів і салатів. Раніше в його меню був присутній фастфуд, але зараз президент намагається виключити його зі свого раціону харчування. А ось від шаурми на сніданок відмовитися не може. Раніше глава держави любив каву. Однак зараз намагається обмежити її вживання. А що стосується алкоголю, Володимир віддає перевагу червоному вину.

Зеленський самостійно готує стейки

Еммануель Макрон, президент Франції

Меню подружжя Макрон складається в основному з французьких страв. Причому акцент робиться на рибі, овочевих стравах і фруктах. Президент і його сім'я віддають перевагу сезонним і місцевим продуктам, які виробляються на найближчих фермерських господарствах, неподалік Парижа. Високо цінує Макрон французький багет. Він навіть назвав його "предметом заздрості для всього світу". Президент Франції має схильність до такого фастфуду, як кордон блю (філе курки, фаршироване шинкою та сиром). Однак на прохання дружини президента, Бріжит Макрон, шеф-кухар Єлисейського палацу готує для нього корисну їжу. Сама Бріжит також стежить за своїм харчуванням.

Макрон обожнює французькі страви

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади

Прем'єр-міністр Канади любить пиво й азійську кухню. А от каву він узагалі не вживає. Джастін зізнається: "Я просто ніколи не міг привчити себе до кави". При цьому згадує університетські роки, коли пив її, щоб сидіти над конспектами допізна. І все це закінчувалося тим, що він засинав.

Трюдо віддає перевагу азійській кухні

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