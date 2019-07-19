Притула розплакався під час інтерв'ю Єфросиніній: емоційне відео

Шоумен і член партії "Голос" Сергій Притула дав відверте інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній. У двогодинній розмові кандидат в нардепи не зміг стримати сліз після відвертого запитання про батьків.

Сергій Притула склав екзамен на відвертість українській ведучій Маші Єфросиніній. Шоумен розповів про свою роботу в шоу-бізі, волонтерську діяльність та похід у політику. Однак до сліз представника партії "Голос" довели питання про особисте.

Це цікаво: Сергій Притула назвав улюблених жінок на українському ТБ

Зокрема, Притула розповів про те, що поки йому "не вправили мозги" – він застосовував фізичні покарання до свого сина Дмитрика. За його словами, він сам виріс у такій системі координат, де був "гачений і клепаний кожен день".

"Так, мене били. Мама, тато, бабуся. Єдиний, хто мене не клепав, то мій дід Василь, для якого я був наймолодшим онуком", – зізнався Притула. При цьому він наголосив, що сам робив усе для того, аби отримати покарання. Одного разу, поділився шоумен, тато побив його шнурком від переноски.

Це не означає, що мої батьки були якимись ізвєргами чи дітоненависниками... Тато бив мене шнурком, коли я образив маму, – пригадав Притула зі сльозами на очах.

Він додав, що тоді йому було 15 і він свідомо хотів зробити мамі боляче.

Дивіться, як Сергій Притула розплакався в інтерв'ю (з 34 хвилини):

При цьому Притула наголосив, що тепер не практикує ніяких фізичних покарань до сина.

Читайте також: Які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент