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Нардеп Тищенко пояснив формулу Штанмаєра на прикладі надувної ляльки: курйозне відео
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко вляпався у новий скандал. Цього разу ексведучий не зумів пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Навіть приклад надувної ляльки не допоміг!
Журналісти вже не вперше підловили Миколу Тищенка на незнанні законів та рішень, які підтримує його партія. У нардепа запитали, що таке формула Штайнмаєра і що він думає з приводу розведення сил на Донбасі.
Тут більше: Що це таке формула Штайнмаєра
У відповіді нардеп від "Слуги народу" згадав попередню владу, порівнявши Україну з насосом, у якому все не працює.
Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, яку нам збудували наші попередники, з насосом. Де, куди не візьмеш, що не береш – все щось не працює, – заявив депутат.
Коли ж журналісти нагадали запитання про формулу, Тищенко таки спробував її прокоментувати. "Я про формулу вже сказав. Це розведення. Найголовніше треба зрозуміти, тільки під наглядом ОБСЄ. І тільки за законами України. Все, крапка", – наголосив він.
Щоб детальніше пояснити свою думку, депутат використав дивний приклад про надувну ляльку. "От ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте як з нею впоратись? Ні. От ляльку берете і щоб знати як... Чи, не знаю, машину, купуєте машину. Ви знаєте, як з нею? От щоб з нею впоратись, вам треба інструкцію", – резюмував він.
Нагадаємо, що формула Штайнмаєра не передбачає розведення військ: у ній йдеться лише про вибори та статус окупованих територій Донбасу.
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