Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мар'яна Міхолап – 22-річна модель, яка новою помічницею народного депутата України Миколи Тищенка

Днями скандально відомий народний депутат України від партії Слуга народу Микола Тищенко знову опинився в центрі уваги ЗМІ. Нардеп-ресторатор взяв собі в помічниці 22-річну модель Мар'яну Міхолап. Тож сьогодні ми тебе ближче познайомимо з новою сексуально працівницею Верховної Ради.

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Відомо, що в минулому році дівчина закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "Економічна кібернетика". Ще під час навчання вона шукала роботу репетитором математики та української мови. А також красуня пропонувала свої модельні послуги. Але в кінці серпня її резюме про це були видалені з відповідних сайтів.

Відомо також, що Мар'яна брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" і ще недавно активно знімалася у фотосесіях для відомих брендів. Але тепер, як йдеться на сайті Верховної Ради, екс-модель працює у нардепа Тищенка за строковим трудовим договором на постійній основі.

Зараз дівчина фотографується на тлі Верховної Ради і скаржиться на те, що нічого не встигає. Крім нових "робочих" знімків, ми знайшли на сторінці красуні в Instagram цікавіші та спокусливіші кадри. Тож насолоджуйся добіркою сексуальних фото нової працівниці Верховної Ради:

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