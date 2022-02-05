Напад динозаврів – не гарантійний випадок: в інструкції Starlink виявили цікавий пункт

В інструкції Starlink згадують не лише динозаврів

Напад динозаврів на термінали Starlink, необхідні для доступу до інтернету від супутників компанії SpaceX, не входить до гарантійних випадків. Увагу на цей пункт в інструкції до супутникової тарілки звернув користувач Reddit.

Компанія Ілона Маска також не відшкодовуватиме збитків, якщо обладнання зазнає пошкодження внаслідок падіння метеориту, попадання блискавки, стрибків напруги, пожежі, повені, бурі й інших природних катаклізмів. Усе це уважно вичитав користувач мережі.

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На сайті підтримки клієнтів Starlink також йдеться, що обладнання не витримає атаки динозаврів. Щоб побачити цей запис, потрібно написати в пошуковому рядку dinosaurs.

У 2020 році в угоді користувача Starlink помітили пункт, що проголошує незалежність Марса. У ньому йдеться про те, що суперечки, які виникнуть під час колонізації Червоної планети, не регулюватимуться законами Землі.

Нагадаємо, що Starlink – це супутникова система зв'язку, яка забезпечує доступ до інтернету користувачам по всьому світу. В рамках реалізації проєкту SpaceX розгортає на земній орбіті супутники Starlink та продає термінали для підключення до них у США та Канаді.

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