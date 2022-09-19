Зваблива Джорджина Родрігес засвітила нове тату під час фотосесії в басейні

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес зробила нове невеличке тату. Красуня не упустила можливості, аби похизуватися татуюванням під час свіжої фотосесії.

Так, зірковий футболіст Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду провів вікенд разом зі своєю 28-річною обраницею Джорджиною Родрігес у Лісабоні. Там красуня й зробила серію фото, на одній з яких засвітила нове тату. Відповідні знімки з'явилися на сторінці Джорджини в Instagram.

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Перші два фото були зроблені на тлі літака та в автомобілі. На наступних кадрах дівчина Роналду показала, як вони відпочивають у басейні на даху хмарочоса.

На останньому кадрі Джорджина похизувалася своїм новим татуюванням – на руці у неї нанесено слово "мама" латиницею.

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