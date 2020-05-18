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Коронавірус Карантин

Наомі Кемпбелл показала свій захисний костюм проти коронавірусу

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Наомі Кемпбелл показала свій захисний костюм проти коронавірусу - фото 1

Британська супермодель, актриса і співачка Наомі Кемпбелл показала, як захищається від коронавірусу. Зірка опублікувала знімок спеціального костюма, в який вона одягалася під час авіаперельоту, а своїй сторінці в Instagram.

49-річна модель під час перельоту одягнула спеціальний захисний костюм, щоб не заразитися COVID-19. Так, на фото Наомі Кемпбелл сидить в салоні повітряного судна. На ній білий захисний костюм, респіратор, окуляри та захисний екран на голові.

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Кемпбелл відзначила, що вона протягом останніх 15 років завжди ретельно протирає сидіння літака, а захисний костюм зараз їй не для веселощів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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