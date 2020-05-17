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Американська спортсменка практично повністю роздяглася на пляжі: пікантне фото (18+)

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Американська спортсменка практично повністю роздяглася на пляжі: пікантне фото (18+) - фото 1

Розкута американська фітнес-модель Санні Ендрюс викликала справжній фурор у мережі, виклавши в Instagram сміливі пікантні знімки з одного з тропічних пляжів. Красуня приміряли крихітний купальник, який практично повністю оголює тіло.

Так, дипломований лікар-дієтолог і чемпіонка чемпіон WBFF з фітнесу Санні Ендрюс позувала перед камерою практично абсолютно оголеною. Красуня, звичайно ж, приміряла купальник, але він був настільки крихітним, що практично не прикривав інтимні місця. І такий сміливий наряд, який складався лише з мотузок, дозволив помилуватися апетитними формами моделі.

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Про Санні Ендрюс відомо також, що у вільний від зйомок і занять в у тренажерному залі час, дівчина розробляє унікальні програми тренувань, які включають у себе її накопичені медичні знання, а також досвід в області кінезіології і харчування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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