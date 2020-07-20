Найзвабливіша гравець у покер похизувалась формами в Instagram

Одна із найкрасивіших гравців у покер та модель Сара Андервуд знову привернула до себе увагу мережі через яскраві фото з мандрів!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Нещодавно Сара вирішила поділитись своїми свіжими фото з мандрівок у доволі екстравагантних образах від компанії FashionNova: від крихітних піжамок до прозорих костюмів, які лише підкреслюють апетитну фігуру Андервуд.

Гортайте галерею:

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