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Відому голлівудську актрису помітили у магазині Бердянська: фотофакт

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Ольга Куриленко - фото 1
Ольга Куриленко / Instagram

Актрису українського походження Ольгу Куриленко помітили в магазині Бердянська Запорізької області, де вона купувала техніку.

Актриса приїхала погостювати до родичів у Бердянськ. Куриленко сфотографували, коли вона робила покупки в одному з магазинів техніки.

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Відзначається, що зірка приїхала погостювати до родичів. Увечері 29 серпня Куриленко разом зі своїми рідними купувала телевізор та іншу техніку в магазині місцевого торгового центру.

Ольга Куриленко у Бердянську - фото 273153
Ольга Куриленко у Бердянську

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Джерело: actual.today
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