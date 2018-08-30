Відому голлівудську актрису помітили у магазині Бердянська: фотофакт

Актрису українського походження Ольгу Куриленко помітили в магазині Бердянська Запорізької області, де вона купувала техніку.

Актриса приїхала погостювати до родичів у Бердянськ. Куриленко сфотографували, коли вона робила покупки в одному з магазинів техніки.

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Відзначається, що зірка приїхала погостювати до родичів. Увечері 29 серпня Куриленко разом зі своїми рідними купувала телевізор та іншу техніку в магазині місцевого торгового центру.

Ольга Куриленко у Бердянську

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