Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини

Незважаючи на те, що принц Гаррі і Меган Маркл одружені лише кілька місяців і ще не заявляли про вагітність герцогині, королівська пара вже вибрала хрещених батьків для свого первістка.

Як повідомляється, джерела з оточення пари повідомили виданню Heat, що хрестити майбутню дитину герцога і герцогині Сассекських будуть голлівудський актор і його дружина Джордж і Амаль Клуні.

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A post shared by George Clooney (@georgeclooney.officiel) on Feb 23, 2017 at 7:54am PST

За словами інсайдерів, недавно принц Гаррі і Меган Маркл гостювали у подружжя Клуні в Італії, де у зіркової пари є розкішна вілла. Джордж і Амаль прийняли таку пропозицію британських монархів за честь і відразу ж погодилися.

Цікаво, що якщо у Гаррі з Меган народиться друга дитина, хрестити малюка також будуть Джордж і Амаль Клуні, йдеться в джерелі.

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