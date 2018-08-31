Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Принц Гаррі і Меган Маркл вибрали хрещених батьків для своєї майбутньої дитини

  • 45
Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / Instagram

Незважаючи на те, що принц Гаррі і Меган Маркл одружені лише кілька місяців і ще не заявляли про вагітність герцогині, королівська пара вже вибрала хрещених батьків для свого первістка.

Як повідомляється, джерела з оточення пари повідомили виданню Heat, що хрестити майбутню дитину герцога і герцогині Сассекських будуть голлівудський актор і його дружина Джордж і Амаль Клуні.

І ще: Принц Гаррі і Меган Маркл завели домашнього улюбленця, – ЗМІ

За словами інсайдерів, недавно принц Гаррі і Меган Маркл гостювали у подружжя Клуні в Італії, де у зіркової пари є розкішна вілла. Джордж і Амаль прийняли таку пропозицію британських монархів за честь і відразу ж погодилися.

Цікаво, що якщо у Гаррі з Меган народиться друга дитина, хрестити малюка також будуть Джордж і Амаль Клуні, йдеться в джерелі.

Читайте також: Джордж Клуні розповів, чим його зачарувала дружина Амаль

Джерело: mirror
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 250
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Меган Маркл