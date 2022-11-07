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Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями

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Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями - фото 1

У застосунку "Дія" 7 листопада завершилось опитування щодо претендентів у журі на Нацвідбір. Понад 500 000 користувачів взяли участь в опитуванні. Читайте далі та дізнайтеся, хто з зірок став лідерами опитування!

Опитування в Дії реалізувала Мінцифра спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та Суспільним Мовленням, яке є членом Європейської мовної спілки.

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Загалом було 9 зіркових кандидатів у крісло журі Нацвідбору пісенного конкурсу. Наразі обрані претенденти мають підписати офіційну угоду. Якщо хтось з лідерів опитування відмовиться, то членом журі стане наступний за рейтингом кандидат – Тіна Кароль або DZIDZIO, до прикладу.

Трійка переможців, які отримали найбільше голосів:

  • Тарас Тополя (17,41%) – лідер гурту "Антитіла", волонтер, доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, співзасновник благодійного фонду "АНТИТІЛА"
  • Джамала (15,71%) – співачка та авторка пісень, володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Пісенного конкурсу Євробачення 2016
  • Юлія Саніна (15,70%) – фронтвумен рок-гурту "The HARDKISS", авторка пісень, композиторка, член журі та наставниця талант-шоу "X-Фактор", учасниця телешоу "Танці з зірками"
Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями - фото 515383

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