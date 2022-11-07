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Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022
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Гурт Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями щорічної премії "MTV Europe Music Awards 2022", яка відбудеться вже 13 листопада у Дюссельдорфі, Німеччина.
Наразі гурт перебуває у великому турі США та Канадою. Концерти проходять майже щодня з 20 жовтня до 10 листопада. Загалом Kalush Orchestra дасть 18 концертів за 3 тижні. Одразу після останнього концерту у Вінніпезі, Канаді, гурт вирушить до Дюсельдорфу.
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Спеціально для виступу на "MTV Europe Music Awards 2022" гурт готує окремий виступ, режисурою та постановкою якого займається популярний український хореограф Костянтин Томільченко.
Ми раді взяти участь у "MTV Europe Music Awards 2022". Це дійсно круто бути частиною такої важливої музичної премії та виступати на одній сцені зі світовими зірками. Віримо, що це хороший знак і Kalush Orchestra здивує своїм виступом багатомільйонну аудиторію телеглядачів у прямому ефірі. Готуємо дуже особливий номер, який присвячуємо Україні", – говорить лідер гурту Kalush Orchestra, Олег Псюк.
MTV Europe Music Awards – це щорічна церемонія вручення музичних нагород, започаткована телеканалом MTV Європа в 1994 році. Щороку церемонія відбувається в одному з великих європейських міст. Цього року вона відбудеться у Дюсельдорфі, Німеччина.
Раніше вже було оголошено усіх номінантів музичної премії. Лідерами за кількістю номінацій 2022 року стали Тейлор Свіфт (6 номінацій), Гаррі Стайлс (7 номінацій), Нікі Мінаж (5 номінацій) та BLACKPINK (4 номінації).
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