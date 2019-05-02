У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому

Неодноразово науковці підтверджували той факт, що чоловіки з рослинністю на обличчі мають значно більше шансів отримати згоду на секс, навіть якщо мова йде про інтим на першому побаченні. Спробуймо розібратися, чому ж так відбувається, і що ж так приваблює жінок у чоловічих бородах?

Отже, борода у чоловіка, на думку більшості жінок, свідчить про низку переваг над іншими представниками сильної половини людства. Зокрема:

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Зрілий чоловік

Гладковибриті чоловіки здаються молодшими, і це факт, з яким ніхто не буде сперечатися. Борода ж робить будь-якого чоловіка трішки старшим і соліднішим. Відповідно, більшість жінок шукають зрілих і відповідальних чоловіків, котрі знають, чого хочуть від життя.

Мужній чоловік

Як би це банально не звучало, але чоловік з бородою виглядає значно мужнішим. Тому не дивуйтесь, що ваша рослинність на обличчі відразу ж робить вас дещо брутальним і значно привабливішим в очах представниць прекрасної половини людства.

Доглянутий чоловік

Якщо вам пощастило стати володарем пишної бороди, то ви точно знаєте, скільки потрібно присвятити часу її догляду. Тому, якщо ваша борода виглядає привабливо, то жінка відразу ж зрозуміє, що ви приділяєте своїй зовнішності достатньо уваги. Головне – не перестаратися, адже ви не хочете, щоби ваша партнерка думала, що ви проводите біля дзеркала значно більше часу, ніж вона.

Вправний чоловік

Жінки, які кохалися з бородатими чоловіками, зізнаються, що отримували значно більше задоволення під час орального сексу в порівнянні з тими, хто голиться щодня. Воно й не дивно, адже борода сприяє посиленню приємних відчуттів!

Здоровий чоловік

Нагадуємо, що густа борода свідчить про високий уміст чоловічих гормонів, що, у свою чергу, означає потенційне здорове потомство. Це також може бути однією з причин вибору представниць прекрасної половини людства.

Чудовий татусь

Борода, а точніше зрілість, яку вона додає, також впливає на те, як на вас дивиться партнерка. Так, ви можете здатися їй ідеальним татусем у майбутньому. Тому не дивуйтесь, якщо вона вже подумки почала називати ваших спільних дітей.

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