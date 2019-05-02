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У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому

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Ваша борода сприяє її згоді - фото 1
Ваша борода сприяє її згоді

Неодноразово науковці підтверджували той факт, що чоловіки з рослинністю на обличчі мають значно більше шансів отримати згоду на секс, навіть якщо мова йде про інтим на першому побаченні. Спробуймо розібратися, чому ж так відбувається, і що ж так приваблює жінок у чоловічих бородах?

Отже, борода у чоловіка, на думку більшості жінок, свідчить про низку переваг над іншими представниками сильної половини людства. Зокрема:

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Зрілий чоловік

Гладковибриті чоловіки здаються молодшими, і це факт, з яким ніхто не буде сперечатися. Борода ж робить будь-якого чоловіка трішки старшим і соліднішим. Відповідно, більшість жінок шукають зрілих і відповідальних чоловіків, котрі знають, чого хочуть від життя.

Мужній чоловік

Як би це банально не звучало, але чоловік з бородою виглядає значно мужнішим. Тому не дивуйтесь, що ваша рослинність на обличчі відразу ж робить вас дещо брутальним і значно привабливішим в очах представниць прекрасної половини людства.

У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому - фото 325346

Доглянутий чоловік

Якщо вам пощастило стати володарем пишної бороди, то ви точно знаєте, скільки потрібно присвятити часу її догляду. Тому, якщо ваша борода виглядає привабливо, то жінка відразу ж зрозуміє, що ви приділяєте своїй зовнішності достатньо уваги. Головне – не перестаратися, адже ви не хочете, щоби ваша партнерка думала, що ви проводите біля дзеркала значно більше часу, ніж вона.

Вправний чоловік

Жінки, які кохалися з бородатими чоловіками, зізнаються, що отримували значно більше задоволення під час орального сексу в порівнянні з тими, хто голиться щодня. Воно й не дивно, адже борода сприяє посиленню приємних відчуттів!

У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому - фото 325345

Здоровий чоловік

Нагадуємо, що густа борода свідчить про високий уміст чоловічих гормонів, що, у свою чергу, означає потенційне здорове потомство. Це також може бути однією з причин вибору представниць прекрасної половини людства.

Чудовий татусь

Борода, а точніше зрілість, яку вона додає, також впливає на те, як на вас дивиться партнерка. Так, ви можете здатися їй ідеальним татусем у майбутньому. Тому не дивуйтесь, якщо вона вже подумки почала називати ваших спільних дітей.

У бороданів більше шансів отримати згоду на секс, і ось чому - фото 325344

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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