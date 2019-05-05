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5 факторів, від яких залежить ваше сексуальне життя
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Ні для кого не є секретом той факт, що для наявності міцних стосунків необхідний також і секс. Утім, є низка факторів, які позитивно або не дуже впливають на ваше інтимне задоволення. Спробуймо розібратися, що і до чого!
Різноманіття та новий досвід
Рано чи пізно секс може приїдатися. Для того, щоби цього не відбувалося, потрібно урізноманітнювати своє інтимне життя. Обирайте інші пози, віддайте перевагу рольовим іграм, змінюйте місце тощо. Такі прості кроки дозволять вам отримати максимум задоволення, а також допоможуть покращити ваше сексуальне життя.
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Порно та інший контент 18+
Психологи і сексопатологи не стомлюються нагадувати, що перегляд фільмів для дорослих може негативно вплинути на ваше інтимне життя. Воно й не дивно, адже те, що нам показують у порнофільмах, часто (читайте майже завжди) відрізняється від реального життя. Розбіжності й стають причиною розчарування та засмучення. Звичайно ж, порно можна дивитися, але лише з метою урізноманітнення вашого інтимного життя.
Тривалість стосунків
Ми, звичайно ж, вам Америку не відкриємо, але не забувайте, що ваш потяг прямопропорційний тривалості стосунків. У перші кілька місяців спостерігається шалене бажання кохатися по кілька разів на день; з часом – кілька разів на тиждень, а через десяток років – кілька разів на місяць. І це не дивно, адже з часом ми буквально вивчаємо кожен квадратний сантиметр коханої людини, що робить заняття сексом згодом не такою ж авантюрою, як раніше. Натомість, не забувайте, що знання ерогенних зон допоможе вам отримати більше задоволення від процесу!
Вік і обов'язки
У студентські роки, як правило, сил і часу вистачає на все: від навчання до кохання. З часом запаси енергії у людини вичерпуються, кількість відповідальності негативно впливає на емоційний стан, а це, у свою чергу, суттєво впливає на інтимне бажання. Тому не дивуйтесь, що ваша кохана, котра після роботи повинна ще й приготувати їсти, неохоче йде з вами до спальні, аби займатися коханням. Якщо ж ви хочете, щоб побут не "вбивав" вашу пристрасть – не лінуйтесь допомагати по дому. Цей крок дозволяє зберегти іскру якомога довше.
Солодкі звуки кохання
Якщо ваша кохана віддає перевагу мовчазному сексу, то ми можемо вас лише пошкодувати. Людський мозок працює так, що будь-які вигуки під час сексу сприймаються ним, як сигнал того, що все йде правильно. Якщо ж партнерка або партнер мовчки "роблять свою справу", то й мозок не може вловити ту мить, коли ви досягаєте піку задоволення.
Ми ж нагадуємо, що секс – це не механічне заняття. Не займайтеся ним лише тому, що ТРЕБА. Кохайтеся та приносьте задоволення один одному, експериментуйте, відкривайте нові грані.
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