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Найсексуальніша гравець у покер показала гарячі фото лише в халаті

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Сара Андервуд роздяглась посеред лісу - фото 1
Сара Андервуд роздяглась посеред лісу / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своєю усмішкою, а й розкішною фігурою. І недавні фото білявки тільки в халатику це підтверджують.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд ніколи не сидить на місці.. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Нещодавно дівчина поділилась ранковими фото біля свого будиночка посеред лісу, на яких позує у крихітному халатику з вушками. Важко не помітити розкішну фігуру зірки, яка зовсім не соромиться бути кумедною.

Найсексуальніша гравець у покер показала гарячі фото лише в халаті - фото 390429

Найсексуальніша гравець у покер показала гарячі фото лише в халаті - фото 390430

Найсексуальніша гравець у покер показала гарячі фото лише в халаті - фото 390431

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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