Найсексуальніша гравець у покер показала гарячі фото лише в халаті

Популярна модель та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише своєю усмішкою, а й розкішною фігурою. І недавні фото білявки тільки в халатику це підтверджують.

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд ніколи не сидить на місці.. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

І ще: Сексуальна і завжди юна: Даутцен Крус на пляжі розбурхала фанів

Нещодавно дівчина поділилась ранковими фото біля свого будиночка посеред лісу, на яких позує у крихітному халатику з вушками. Важко не помітити розкішну фігуру зірки, яка зовсім не соромиться бути кумедною.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Ідеал жінки: Кендалл Дженнер показала свою реальну фігуру (фото 18+)